(ANSA) - LONDRA, 14 AGO - Gli incendi alimentati dal clima secco che continua a flagellare il Regno Unito - alle prese come altri Paesi d'Europa con la quinta ondata di caldo estremo della stagione - hanno trasformato l'isola in "una polveriera". Lo ha affermato oggi il premier Andy Burnham, in visita nelle West Midlands (Inghilterra centrale), epicentro degli ultimi roghi, sottolineando i "cambiamenti climatici" e la necessità di privilegiare fonti di energia "più pulite". Il bilancio totale dei vari incendi delle ultime ore è intanto salito a 54 persone ferite, contuse o intossicate: incluso almeno un bambino e diversi vigili del fuoco. (ANSA).