(ANSA) - TORINO, 24 GIU - L'ennesima giornata di elevate temperature a Torino è stata interrotta poco dopo le 16 da un brevissimo temporale. In città intanto chi può cerca refrigerio tra parchi, fontane e piscine, mentre si vedono numerosi furgoni di Ireti, con il personale impegnato a riparare i guasti che ogni giorno creano una serie di blackout. Il bollettino delle ondate di calore dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte segnala intanto per oggi bollino rosso sulle province di Torino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania e Vercelli, arancione su Biella e Cuneo. Per domani e dopodomani invece sarà rosso per tutte le province. (ANSA).