(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Guerrino Casamonica, uno dei capi clan della famiglia romana detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo per scontare quattro anni di reclusione, di una condanna a 10 anni, ha chiesto uno sconto di pena per ogni giorno trascorso in celle piccole, in condizioni di caldo afoso in estate e freddo nei mesi invernali. La richiesta, di sottrarre un giorno dalla pena ogni 10 trascorsi in cella, è arrivata in Cassazione dove è stata annullata con rinvio la decisione del Tribunale di sorveglianza di rigetto. "In questi giorni si parla spesso di condizioni carcerarie - dice l'avvocato Marco Traina che assiste Casamonica - avevo evidenziato una serie di anomalie, come la mancanza di spazio calpestabile nelle celle, nonché la mancanza totale di riscaldamento, condizionatori, acqua calda, docce dalle quali esce acqua mista a ruggine, ventilatori dei bagni non funzionanti ed altro. I giudici del Tribunale di sorveglianza avevano rigettato la richiesta". Il legale ha presentato ricorso in Cassazione che lo ha accolto, annullando l'ordinanza del Tribunale con rinvio per una diversa valutazione. (ANSA).