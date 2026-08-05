(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Ancora una massima a 41 gradi a Firenze, mentre il bollettino odierno del ministero della Salute non solo ha mantenuto il codice rosso per oggi e domani, ma lo ha esteso fino a venerdì 7 agosto. Se le previsioni saranno confermate, ill capoluogo toscano arriverà a otto giorni consecutivi di codice rosso. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi, mentre domani e venerdì potrà attestarsi a 37. Caldo anche la notte, con le minime a 22 gradi alle stazioni meteorologica Firenze Università e Giardino di Boboli e 23 alla centralina dell'Orto Botanico. Alle 11 il termometro era già salito a 34 gradi nelle prime due centraline e 36 gradi nella terza. Ieri il record è andato ancora alla stazione dell'Orto Botanico che ha registrato 41 gradi, le altre due si sono fermate a 39. Ma dal Centro funzionale regionale si prevedono le temperature stazionarie e comunque con valori molto superiori alla media anche nei prossimi giorni. (ANSA).