(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Calano le città con bollino rosso per i rischi dovuti alle ondate di calore. Secondo gli ultimi dati del bollettino pubblicato dal ministero della Salute, oggi sono sei le città interessate dall'allerta massima per i possibili effetti del caldo sulla popolazione sana. Domani, 15 agosto, saranno solo Bolzano e Bari. Infine, domenica 15 resterà in rosso solo il capoluogo pugliese. Un drastico calo, considerando che il 6 agosto risultavano con bollino rosso tutti e 27 i grandi centri urbani monitorati. (ANSA).