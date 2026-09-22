(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Mi interessa il percorso per Milano. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, quando saranno, i tempi e i modi. Mancano molti mesi, però io ci sono": Mario Calabresi torna sulla sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra intervistato a Radio 24. "Penso che ci siano tante cose da fare, ci sia bisogno di un cambiamento vero in città" e che Milano "abbia bisogno di essere ascoltata" con il "malessere che c'è". "È una città che da un lato funziona benissimo, va velocissima, è piena di luce, però la città non è una vetrina, è una comunità di cittadini. E la comunità un po' si è persa". (ANSA).