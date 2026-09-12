(ANSA) - MILANO, 12 SET - "La mia storia e i miei valori sono nel centrosinistra, sono 15 anni che questa parte politica governa Milano. In questi 15 anni le politiche di welfare e assistenza della città sono stati un esempio in questo Paese". Lo ha detto il giornalista Mario Calabresi dal palco della Festa dell'Unità di Milano, in un dialogo sugli 'invisibili' con don Luigi Ciotti. Il giornalista, che punta a candidarsi a sindaco con la coalizione ma non ha ancora ufficializzato la corsa, ha ringraziato dal palco i sindaci "Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala, mi sembra giusto che in questa città si ringrazino", ha detto. Così come gli assessori che hanno fatto e che fanno parte delle diverse giunte di centrosinistra "come Majorino, Bertolè, Anna Scavuzzo, Gabriele Rabaiotti, alcuni sono presenti anche qua - ha concluso -. Noi dobbiamo cambiare, innovare ma tenerci stretto quello che ha funzionato nella città". (ANSA).