(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Cagliari ancora tra le città più calde d'Italia. Domani, venerdì 7 agosto, cimiteri chiusi nelle ore più critiche, tra le 12.30 e le 16, e cancello sbarrato al Parco di Tuvixeddu. Il Ministero della Salute ha diffuso il livello 3 (codice rosso) di allerta, il più elevato, per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte. Per offrire sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Ne fanno parte i principali parchi cittadini, tra cui: San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria. Chiusura al pubblico nelle ore più calde, sempre tra le 12.30 e le 16, anche per la Passeggiata Coperta, la Cripta di Santa Restituta e l'Anfiteatro Romano. Resta alta l'attenzione dei servizi sanitari e sociali, fanno sapere dall'amministrazione comunale. È operativo 24 ore su 24 il pronto intervento sociale. Inoltre continua il servizio dello sportello di ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. (ANSA).