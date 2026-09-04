(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - Due ragazzini di 17 e 18 anni sono morti all'alba dopo essere finiti fuori strada a bordo di uno scooter sul lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena. L'incidente è avvenuto poco prima delle 5, poco dopo la rotonda della Bussola. La dinamica della tragedia non è ancora stata chiarita, sul posto stanno operando i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu che si stanno occupando dei rilievi. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Uno dei ragazzi da quanto si apprende è morto sul colpo, il secondo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. (ANSA).