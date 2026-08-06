(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Due giardinieri di 40 e 67 anni sono rimasti feriti in modo grave dopo un volo di cinque metri dal cestello elevatore del proprio carrello di lavoro. Entrambi hanno riportato traumi multipli e sono stati trasferiti in ospedale dall'elisoccorso in codice rosso: il 40enne si trova ora al Civile di Brescia, il 67enne al Niguarda di Milano. Sul luogo dell'incidente, in via Oschiolo, sono intervenute anche automedica e ambulanza, oltre a vigili del fuoco, Ats e carabinieri. (ANSA).