(ANSA) - BRESCIA, 19 NOV - E' stato identificato il pilota morto nello schianto del piccolo aereo, partito dalla Spagna e precipitato ieri nella zona di Barcuzzi, a Lonato del Garda, nel Bresciano. Si tratta di Yassin Zoulay, 29enne nato a Chiari nel Bresciano. Le procedure per l'identificazione formale sono state avviate dai Carabinieri, che sono in contatto con le autorità spagnole: saranno prelevati impronte digitali e campioni di Dna per gli accertamenti. Al momento del ritrovamento, infatti, non erano stati trovati documenti e le condizioni della salma non consentivano il riconoscimento. Restano da chiarire anche le cause dell'incidente. I vigili del fuoco hanno rilevato una scarsa presenza di carburante nel velivolo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile malfunzionamento dell'impianto di alimentazione che potrebbe aver provocato l'interruzione dell'afflusso di carburante al motore. Una circostanza ancora da verificare. (ANSA).