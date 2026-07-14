(ANSA) - PORDENONE, 14 LUG - Quattro militari sono rimasti coinvolti nell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine. L'allarme, attorno alle 15.30, ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalla centrale operativa Sores Fvg, che ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. I quattro - cadetti dell'Accademia Militare dell' Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli - sono stati trasferiti rapidamente al Pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e di Spilimbergo (Pordenone) con i mezzi dell'Esercito. In ospedale sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari del caso: sono sempre rimasti coscienti. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni. La Brigata Ariete, che ha sede in città, ha immediatamente disposto un servizio di supporto ai colleghi: dalle prime informazioni, nessuno dei 4 sarebbe grave, come rende noto, all'ANSA, l'ufficio informazioni esterne della stessa Ariete. L'episodio si è verificato nel corso del violento temporale che nel pomeriggio ha interessato parte del Friuli occidentale, con intensa attività elettrica e numerosi fulmini caduti sul territorio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. (ANSA).