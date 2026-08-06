(ANSA) - BARI, 06 AGO - È stata trasferita nella tarda serata di ieri da Brindisi a Bari, con l'ambulanza scortata da una volante della polizia, la bambina di sei anni caduta accidentalmente, poco prima, dalla finestra di un appartamento al secondo piano rialzato di una palazzina alla periferia di Mesagne. La piccola è ricoverata, intubata, in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Policlinico del capoluogo pugliese dopo che i medici hanno riscontrato un politrauma cranico, toracico e addominale. Prosegue per fare chiarezza sull'accaduto il lavoro dei poliziotti del commissariato di Mesagne. (ANSA).