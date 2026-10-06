(ANSA) - TORVISCOSA, 06 OTT - Un cittadino del Bangladesh, di 20 anni, è rimasto seriamente ferito oggi, attorno alle 14.30, dopo essere caduto da un'impalcatura alta circa 3 metri mentre si trovava al lavoro. L'infortunato è dipendente di un'azienda con sede a Torviscosa (Udine), all'interno della quale si è verificato l'incidente. Sul posto è intervenuta l'equipe medica specializzata inviata dalla centrale operativa Sores Fvg e il giovane è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine in codice giallo, con politraumi ma non in pericolo di vita. I primi rilievi sono stati svolti dai carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. La Procura di Udine ha disposto l'invio di personale specializzato dell'Azienda sanitaria per gli accertamenti sull'infortunio e sulla verifica delle misure di prevenzione. (ANSA).