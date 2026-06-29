(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Un anziano è morto oggi a Torre Pellice, nel Torinese, dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo mentre percorreva una strada di montagna in via Cianramà. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili i soccorsi del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago del comando provinciale e le squadre del distaccamento di Pinerolo e del nucleo speleo-alpino-fluviale per il recupero della salma. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Torre Pellice. (ANSA).