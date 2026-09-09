(ANSA) - PADOVA, 09 SET - E' stato ucciso da un colpo di pistola sparato a bruciapelo il 35enne albanese trovato cadavere nel bagagliaio di un'automobile trovata ieri mattina semi coperta dall'acqua del canale Tergola a Torre de Burri, frazione del comune di San Giorgio delle Pertiche. L'uomo è stato identificato attraverso le impronte digitali ed altri indizi dai carabinieri del nucleo investigativo di Padova. L'albanese aveva le mani legate al momento dell'esecuzione. Gli hanno sparato da distanza ravvicinata secondo quanto rilevato dal medico legale Rafi El Mazloum che ha condotto l'esame autoptico sulla salma. Quando il corpo dell'uomo è finito in acqua la vittima aveva già smesso di respirare: non c'è segno di acqua nei polmoni. I carabinieri stanno ricostruendo gli spostamenti dell'uomo, con piccoli precedenti di polizia, per risalire con chi si sia visto nella serata di lunedì. Il decesso dovrebbe risalire appunto alla notte tra lunedì e ieri. La pista che gli investigatori stanno privilegiando, coordinati dal procuratore capo Angelantonio Racanelli, è quella di un regolamento di conti nelle more dello spaccio di droga. "Abbiamo fiducia che presto i carabinieri risolveranno il caso - commenta il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella -. Non siamo abituati a vicende del genere nella nostra comunità che in questi anni ha vissuto una relativa tranquillità". (ANSA).