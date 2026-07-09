(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nello specchio d'acqua antistante il Lungomare di Napoli, all'altezza di via Nazario Sauro. E' stato un passante a lanciare l'allarme. Il corpo, da un primissimo esame di un uomo di circa 30-40 anni, forse di nazionalità straniera, era incastrato tra gli scogli. Sul posto è immediatamente intervenuta la Guardia Costiera, con un gommone, che ha chiesto successivamente l'intervento dei Vigili del fuoco visto che il corpo era troppo vicino alla terraferma. Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo anche se sarà l'autopsia a stabilirlo. L'uomo indossava solo dei pantaloncini. Al momento la Guardia costiera sta perlustrando l'area alla ricerca di effetti personali che possano far risalire all'identità dell'uomo. (ANSA).