(ANSA) - VILNIUS, 15 SET - Caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha annunciato oggi il presidente del Paese membro dell'Alleanza atlantica, Gitanas Nauseda. "Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della Nato", ha scritto Nauseda sul social network X senza specificare a quale Paese appartenesse il velivolo. "Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo", ha aggiunto il presidente. "I nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli alleati, la cui presenza contribuisce a proteggere i nostri cieli e a rafforzare la nostra sicurezza", ha scritto a sua volta su X il ministro lituano degli Affari esteri Kestutis Budrys, secondo il quale "la Nato resta vigile, impegnata e pronta". Secondo l'emittente nazionale lituana Lrt, che cita il Centro nazionale per la gestione delle crisi (Nkvc), il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del Paese. Lituania, Lettonia ed Estonia - ex repubbliche sovietiche confinanti con la Russia - registrano regolarmente intrusioni di droni nei propri territori. Il 19 maggio un caccia della Nato aveva abbattuto un drone ucraino sopra l'Estonia: si è trattato della prima intercettazione di un drone straniero nei cieli di uno Stato baltico da parte della polizia aerea Nato dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Secondo gli europei, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria i droni ucraini diretti a colpire impianti industriali e terminal petroliferi nella regione di San Pietroburgo, situata sul Golfo di Finlandia. (ANSA).