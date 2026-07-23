(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Oggi il direttore e curatore Alberto Barbera svelerà le opere di una nuova edizione, l'83/a della Mostra, che come è noto, viene riconosciuta una formidabile funzione di scoperte, di consacrazione di nomi e formule nuove, quelle che guardano a tutti i molteplici aspetti, alle prospettive e a tutte le geografie del cinema oggi. Ma essa insieme a tutte le attività della Biennale è anche inconfutabilmente riconosciuta quale spazio straordinario, perché l'ordinario vorrebbe altro, uno spazio straordinario di libertà di espressione dove si promuove il dialogo aperto e la diversità culturale". Così il presidente Pietrangelo Buttafuoco. "Alla Biennale, da parte sua, in quanto istituzione che ha tenuto a battesimo e che organizza da sempre la Mostra, spetta anche il delicatissimo compito di consolidare e valorizzare il patrimonio di valori che emerge ogni anno dalle selezioni operate dal direttore artistico. Io sono felicissimo che Alberto Barbera abbia accettato di restare ancora qui con noi di Biennale", aggiunge il presidente Buttafuoco parlando alla conferenza stampa di presentazione della 83/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2 - 12 settembre). (ANSA).