(ANSA) - ROMA, 10 SET - Un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale ha causato diversi morti e feriti: lo ha riferito la polizia giovedì. "Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite", ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire dettagli sulle circostanze dell'incidente o sull'identità delle vittime. L'incidente si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez. (ANSA).