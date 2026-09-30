(ANSA) - LONDRA, 30 SET - Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che "tutte le opzioni" sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da "restare come siamo" fino ad "andare fino in fondo", con la riadesione all'Ue. Lo ha affermato alla trasmissione Today di Bbc Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto "ha fatto più male che bene al Paese", e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit coi rappresentanti Ue. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. (ANSA).