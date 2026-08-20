(ANSA) - LONDRA, 20 AGO - Il premier laburista britannico Andy Burnham, interpellato oggi a Bradford sul ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, ha definito "una questione privata" la loro sicurezza nel Paese, dopo che la scorta era stata negata a suo tempo al secondogenito di re Carlo - a seguito della rottura coi Windsor - ed è ora al centro di un risame da parte di un apposito comitato governativo. Il primo ministro ha "augurato il meglio" alla coppia in vista del loro trasferimento dagli Usa. (ANSA).