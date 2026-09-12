(ANSA) - ROMA, 12 SET - La posizione del primo ministro britannico Andy Burnham sull'unificazione dell'Irlanda rimane invariata. E' quanto afferma un portavoce del suo ufficio in seguito alle affermazioni del presidente Usa, Donald Trump, il quale ha detto che gli "piacerebbe molto" vedere un'Irlanda unita. Lo scrive il Guardian. Rispondendo mercoledì alle domande dei parlamentari in merito a un possibile referendum sui confini nell'Irlanda del Nord, Burnham aveva dichiarato: "Non mi risulta che vi sia un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica a un altro referendum e, finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno". Un portavoce dell'ufficio di Burnham ha dichiarato oggi che le osservazioni del primo ministro restano valide, dopo che Trump - al termine di un incontro a Dublino con il premier irlandese Micheál Martin - ha affermato davanti ai giornalisti che l'unificazione finirà per realizzarsi. (ANSA).