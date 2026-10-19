(ANSA) - VERCELLI, 19 OTT - Il questore di Vercelli ha emesso due provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti giovani, minori ultraquattordicenni, responsabili, a maggio, di atti di bullismo nei confronti di una coetanea. La ragazzina era stata convinta a raggiungere un'altra ragazzina della sua stessa età in un luogo pubblico per chiarire un dissidio nato fra loro. Ad attenderla all'appuntamento c'era anche un folto gruppo di amici dell'altra minorenne, la quale ha aggredito la ragazzina prima verbalmente, poi fisicamente. Ad incitarla, con insulti e grida, gli altri ragazzi presenti, mentre uno di loro riprendeva la scena. Solo l'intervento di tre amici ha evitato che l'aggressione provocasse conseguenze più gravi. Il filmato dell'aggressione è stato diffuso sui social e inviato sul cellulare della stessa ragazza aggredita. Questo ha profondamente turbato la giovane, che, temendo la reazione dei coetanei nel caso avesse deciso di denunciare il tutto, si è isolata, accumulando diverse assenze da scuola con conseguente bocciatura. Sostenuta dai genitori, pur determinata a non sporgere denuncia, nell'agosto scorso la ragazzina ha deciso di presentare istanza per l'ammonimento dei responsabili degli atti di bullismo nei suoi confronti. (ANSA).