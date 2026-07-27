(ANSA) - CHIOMONTE, 27 LUG - "Non è che ci facciamo intimidire, siamo abituati a questo genere di cose purtroppo, posso dire quindi che faremo il più velocemente possibile per ricominciare il lavoro che ci spetta nell'ottica di terminare comunque tutti i lavori e l'attivazione della linea per la fine del 2033, come previsto". Così il direttore generale di Telt, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere Tav di Chiomonte assaltato sabato scorso. Visti i tempi necessari al ripristino, ammette Bufalini, "il ritardo poi c'è il rischio che ci sia". Le tempistiche, ha spiegato, "potrebbero allungarsi di un paio di mesi". (ANSA).