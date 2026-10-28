(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Alle ore 22:50 del 27/10 sono entrati attraverso il valico di frontiera del Ponte Internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones, Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, in possesso di documenti di viaggio validi. Lo scrive su X la Direzione Nazionale delle Migrazioni argentina. "Alle ore 23:30, la delegazione in arrivo si è imbarcata su un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A. con destinazione la città di Guayaquil, in Ecuador, secondo quanto indicato nel piano di volo". Sempre secondo l'autorità argentina, Bolsonaro e la sua famiglia "non presentavano alcun impedimento legale all'ingresso nel Paese. I transiti sono stati registrati dall'autorità competente senza incidenti". (ANSA).