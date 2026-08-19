(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Le tensioni sul debito Usa non risparmiano i Btp, col trent'anni - la scadenza più colpita dagli scossoni che hanno colpito i Treasuries - arrivato a breve distanza dal 5%, sui massimi dal 2023. Il Btp benchmark ottobre 2055, cedola 4,65%, è arrivato al 4,8909%. Il buyback sui titoli a lunga scadenza, annunciato dalle autorità statunitensi per rassicurare i mercati, ha innescato una correzione del rendimento italiano, sceso nel pomeriggio all'attuale 4,83%. La Francia viaggia al 4,87%. (ANSA).