(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Per bruciare qualche foglia secca distrugge 7 ettari di vegetazione. E' quanto è accaduto a Licola, frazione di Pozzuoli dove un 52enne è stato arrestato dai carabinieri. Le fiamme hanno interessato circa 70mila metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi di calcio. Dietro l'incendio disastroso che ha colpito via delle Colmate, attorno all'ex base Nato di Pozzuoli, ci sarebbe la mano di un 52enne già noto alle forze dell'ordine. A identificarlo e poi ad arrestarlo dopo accertamenti immediati, i carabinieri della stazione di Licola. L'uomo è stato bloccato davanti alla sua abitazione, non lontano dal rogo. Avrebbe spontaneamente consegnato un accendino e una bottiglia di alcol etilico ormai vuota. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco e distruggendo 7 ettari di vegetazione. A causa dell'incendio alcune abitazioni sono state sgomberate, fino allo spegnimento. Il 52enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (ANSA).