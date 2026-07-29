(ANSA) - MILANO, 29 LUG - La Brigata ebraica di Milano ha presentato una denuncia querela contro ignoti per i fatti del 25 aprile, quando durante il corteo nazionale in città c'è stata la contestazione nei loro confronti e il blocco - da parte di attivisti Pro Palestina e non solo - che gli ha impedito di proseguire e raggiungere piazza Duomo. "È una querela dolorosa per noi - ha spiegato Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica durante una conferenza stampa -, dopo 22 anni di dialogo e partecipazione al 25 aprile, anche se con contestazioni. Ma è un atto necessario per salvaguardare il futuro della nostra partecipazione al 25 aprile". (ANSA).