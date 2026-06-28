(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il rischio dello scoppio della bolla dell'Intelligenza artificiale può provocare, combinato a un debito pubblico su massimi storici e all'alta inflazione, effetti a catene negativi per la crescita mondiale. E' quanto avvisa la Bri, la 'banca delle banche centrali' con sede a Basilea nel suo rapporto annuale diffuso oggi. L'istituto, dove il governatore Fabio Panetta è stato nominato di recente presidente del board, sottolinea come il legame fra il debito pubblico e "il crescente ruolo degli hedge fund ad alta leva finanziaria crea un nuovo legame tra debito sovrano e stabilità finanziaria, aumentando i rischi per la stabilità". (ANSA).