(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Nella giornata di oggi ancora temporali, in alcuni casi molto intensi, sui rilievi di Alpi e Appennini, e in locale estensione fin verso le pianure del Piemonte, a causa del passaggio di correnti instabili in quota. Successivamente, per la settimana di Ferragosto, si conferma un'ulteriore intensificazione del caldo su tutta l'Italia. L'instabilità, sottolinea il meteorologo de iLMeteo.it, Mattia Gussoni, potrebbe essere accompagnata da grandinate e non si limiterà al solo Nord: entro la serata, infatti, qualche rovescio riuscirà a interessare anche le zone interne appenniniche del Centro-Sud. Sul resto del Paese, invece, tanto sole e temperature ancora molto elevate. Scenario rovente nella settimana di Ferragosto su gran parte delle regioni a causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale verso il bacino del Mediterraneo. Per tutta la settimana e per la giornata del 15 agosto le temperature torneranno molto elevate un po' ovunque. I termometri registreranno picchi massimi fin verso i 36-38°C in numerose città del Centro-Nord e delle due Isole Maggiori. A spiccare soprattutto la città di Roma, dove si toccheranno i 39°C, a conferma dell'andamento di un'estate 2026 estrema. Nel dettaglio: domenica 9, al Nord soleggiato e caldo, temporali specie sulle Alpi; al Centro sole e caldo, temporali in Appennino; al Sud sole e caldo. Lunedì 10, al Nord soleggiato e caldo, temporali su Alpi e alte pianure; al Centro sole e caldo, temporali in Appennino e sulle pianure adiacenti; al Sud sole e caldo. Martedì 11, al Nord soleggiato e caldo, temporali su Alpi e alte pianure; al Centro sole e caldo, locali temporali in Appennino; al Sud sole e caldo. (ANSA).