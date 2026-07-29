(ANSA) - BRASILIA, 29 LUG - Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione Luiz Inacio Lula da Silva mantiene la leadership sia nello scenario di primo turno sia in tutti quelli di ballottaggio in vista delle elezioni presidenziali del 2026. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto AtlasIntel per Bloomberg. Nel principale scenario di primo turno Lula raccoglierebbe il 44,9% delle intenzioni di voto, davanti al senatore Flavio Bolsonaro, candidato del Partito liberale (Pl), fermo al 35,8%. Più distanziati gli altri candidati: Renan Santos al 7,8%, l'ex governatore di Goias Ronaldo Caiado al 3,1% e l'ex governatore di Minas Gerais Romeu Zema al 2,8%. Anche nelle simulazioni di secondo turno il presidente manterrebbe il vantaggio su tutti gli avversari testati. Nel confronto diretto con Flavio Bolsonaro otterrebbe il 49,2% delle intenzioni di voto, contro il 42,9% del senatore, con un margine di 6,3 punti percentuali. Rispetto alla rilevazione di giugno entrambi i candidati registrano un lieve aumento, passando rispettivamente dal 48,8% al 49,2% e dal 42,3% al 42,9%, variazioni comprese nel margine d'errore di un punto percentuale. Il sondaggio fotografa inoltre un quadro ancora fortemente polarizzato. Flavio Bolsonaro è il candidato con il più alto tasso di rifiuto da parte dell'elettorato, pari al 52,9%, seguito da Lula con il 49,4%. (ANSA).