(ANSA) - SAN PAOLO, 27 OTT - Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro è arrivato negli Stati Uniti, in Florida, dove poco fa ha incontrato il fratello Eduardo Bolsonaro, ex deputato, e la sua famiglia. Lo riferisce il portale brasiliano Metrópoles, precisando che Flávio Bolsonaro è giunto negli Usa insieme alla moglie e alle due figlie. Il senatore, sconfitto da Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio presidenziale del 25 ottobre, avrebbe intenzione di tenere una conferenza stampa per spiegare le ragioni della sua partenza dal Brasile. Secondo quanto riferito da suoi alleati, l'incontro con i giornalisti potrebbe svolgersi il 28 ottobre, a Washington. (ANSA).