(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Oltre 400 uccelli morti, attrezzature sequestrate e armi lasciate incustodite. E' questo il bilancio dell'operazione antibracconaggio eseguita dalla polizia provinciale di Vicenza, con la quale è stata smantellata un'intera rete di cattura illegale di avifauna selvatica. Gli accertamenti hanno preso il via durante un normale servizio di vigilanza sul territorio a Noventa Vicentina, quando l'attenzione di una pattuglia è stata catturata dal canto ripetitivo di un cardellino proveniente da un appezzamento agricolo recintato. Insospettiti dalla natura meccanica del suono, gli agenti hanno ispezionato l'area, scoprendo un dispositivo acustico elettromagnetico collegato a batteria e altoparlante, e posizionato per attirare i volatili in trappola. Sul posto sono state trovate sei reti da uccellagione attive, disposte a formare un quadrilatero lungo circa 35 metri e alto due metri e mezzo, nelle cui maglie giacevano morti diversi esemplari di avifauna selvatica, incluse specie particolarmente protette, oltre a un cardellino ancora in vita. A indicare un uso prolungato nel tempo, sono state trovate ulteriori reti abbandonate piene di resti scheletrici e piume. Gli agenti hanno poi individuato un piccolo capanno da caccia, all'interno del quale c'era un fucile carico con il colpo in canna, lasciato incustodito. Il controllo è poi proseguito all'interno di un deposito agricolo nella stessa proprietà, dove sono stati trovati due congelatori con all'interno 421 uccelli morti appartenenti a diverse specie, molte delle quali protette o particolarmente protette, tra cui la pispola, la passera scopaiola, il pettirosso, la capinera, il fringuello e il migliarino di palude. Nel deposito c'erano anche gabbie e voliere contenenti 63 esemplari vivi (tra cui cardellini, prispoloni, passere scopaiole, fringuelli e tordi bottacci), e 24 ulteriori reti da uccellagione. Il proprietario dell'area è stato identificato, segnalato in Prefettura e denunciato per violazioni della normativa in materia venatoria e di armi, anche fattispecie riconducibili all'uccisione e al maltrattamento di animali. (ANSA).