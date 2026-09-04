(ANSA) - BRUXELLES, 04 SET - Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento 'Affordable Housing Act - visionato dall'ANSA - che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Un'area soggetta a stress abitativo è tale se "il prezzo medio di transazione di un'abitazione nell'area in questione, rapportato al reddito disponibile medio della popolazione di tale area ("rapporto prezzo-reddito"), è pari o superiore alla soglia di 8" e se "il rapporto prezzo-reddito è aumentato negli ultimi dieci anni". (ANSA).