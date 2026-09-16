(ANSA) - ROMA, 16 SET - L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80Kw. Lo si legge nella bozza del decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri. L'esenzione riguarda anche i motocicli se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Sul fronte carburanti, sempre secondo la bozza, scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise (e dell'Iva) sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, l'accisa sia pari a 572,90 euro per mille litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per mille litri. L'accisa 'standard' è pari a 672,90 euro per mille litri. (ANSA).