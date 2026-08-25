(ANSA) - VERONA, 25 AGO - Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta due notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato conferma da fonti ospedaliere: il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. (ANSA).