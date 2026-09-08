(ANSA) - SARAJEVO, 08 SET - Il ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina (BiH), Elmedin Konaković, ha annunciato il ritiro della maggior parte del personale dell'ambasciata a Belgrado, con l'obiettivo di ridurre al minimo le relazioni diplomatiche tra Bosnia e Serbia, dopo gli eventi e le dichiarazioni seguiti alla morte di Ratko Mladić In conferenza stampa, Konaković ha dichiarato che avrebbe ritirato tutti i dipendenti sotto la sua giurisdizione, mentre l'ambasciatore e il console rimarranno in carica, in quanto nominati dalla Presidenza della BiH. Parte del lavoro attualmente svolto a Belgrado verrà trasferito alle ambasciate BiH a Zagabria e Podgorica. "Se potessi, interromperei immediatamente le relazioni diplomatiche con la Serbia. Quello che posso fare è adoperarmi per ridurre al minimo le relazioni", ha affermato Konaković. (ANSA).