(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Torna la febbre sui titoli tecnologici dopo le pesanti vendite che hanno recentemente colpito le aziende legate all'intelligenza artificiale, in particolare quelle dei chip. Dopo la corsa del Nasdaq a Wall Street, salito ieri del 2,8% dopo sei cali consecutivi, in Asia l'indice di Seul Kospi, un proxy dell'andamento dei tecnologici a causa della sua forte esposizione ai produttori di semiconduttori, ha segnato un rialzo record del 17,9%, trascinato dal rimbalzo di Sk Hynix, in rialzo del 26%, e di Sampsung Electronics (+23%). Tokyo balza del 4%, Shenzhen del 2,8%, Shanghai avanza dello 0,8% e Sydney dello 0,1% mentre Hong Kong cede lo 0,3%. A New York Amazon è salita del 9,5% nel post trading in scia alla trimestrale mentre Apple è scesa di oltre il 6% a causa di carenze alle forniture che pesano sulle sue previsioni di vendita. Sul fronte valutario gli interventi delle autorità nipponiche hanno spinto lo yen al ribasso sul dollaro (-0,5% a 160,4), dopo il maggior balzo da due anni segnato giovedì mentre la Banca del Giappone, come nelle attese, ha lasciato i tassi invariati. Positivi anche i future su New York, con il Nasdaq che avanza dell'1,3% e l'S&P 500 dello 0,5% e quelli sull'Europa, con l'Euro Stoxx 500 che avanza dello 0,9%. (ANSA).