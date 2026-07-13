(ANSA) - TOKYO, 13 LUG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, a fronte dell'instabilità geopolitica in Medio Oriente dopo i recenti attacchi statunitensi in Iran e della risalita dei prezzi del petrolio, che oscilla nuovamente intorno agli 80 dollari al barile. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,29% a quota 68.361,41, con una perdita di 196 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco mosso, sul dollaro a 161,90 e sull'euro a 184,60. (ANSA).