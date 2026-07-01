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(ANSA) - TOKYO, 01 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, trainata ancora una volta degli acquisti sul settore delle tecnologia e in scia al consolidamento degli indici statunitensi. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dell'1,53% a quota 71.000,65, con un guadagno di 938 punti. Sul fronte valutario lo yen continua la fase ribassista nonostante gli avvertimenti delle autorità monetarie nipponiche, assestandosi sui minimi in quasi 40 anni sul dollaro a un livello di 162,60, così come sull'euro a 185,60. (ANSA).