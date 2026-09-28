(ANSA) - TOKYO, 28 SET - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, grazie all'effetto di trascinamento dei titoli AI/semiconduttori e per gli acquisti legati alla scadenza dei dividendi di oggi, malgrado il recente rialzo delle quotazioni petrolifere, dopo il rifiuto della amministrazione Usa alla proposta di tregua dell'Iran alle ostilità nel conflitto in Medio Oriente. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 66.558,47, con un guadagno di 194 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 157,70, e sull'euro, a 179,50. (ANSA).