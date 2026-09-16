(ANSA) - TOKYO, 16 SET - La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, in scia alla correzione in atto del mercato azionario statunitense, con i rendimenti dei bond decennali in Giappone che superano il 3% - assestandosi ai massimi in 30 anni - e le quotazioni del greggio in progressivo rialzo, intorno ai 107 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,12% a quota 63.410,21, con una perdita di 73 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 155,10, e sull'euro, di poco superiore a 179, in attesa delle riunioni delle banche centrali questa settimana, Fed e Boj. (ANSA).