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(ANSA) - TOKYO, 14 SET - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, con le quotazioni del greggio in progressivo rialzo in scia all'inasprimento della crisi geopoltica in Medio Oriente e mentre riappaiono i timori di un surriscaldamento degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,62% a quota 63.616,33, con una perdita di 395 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 153,40 - anticipando la riunione della Bank of Japan (Boj) di venerdì, dove appare pressoché scontato un aumento dei tassi di interesse - e sull'euro a 177,90. (ANSA).