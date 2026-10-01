(ANSA) - TOKYO, 01 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta del mese col segno più, sostenuta dal comparto della tecnologia, grazie alle indicazioni che arrivano da oltreoceano con il consolidamento dell'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) - che ha segnato un aumento dell'1,32%, guidando i titoli legati ad IA e chip. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,70% a quota 67.222,48, con un guadagno di 468 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 157,70, e sull'euro, a 178,70. (ANSA).