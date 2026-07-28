(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - La Korea Exchange (Krx) ha attivato oggi il marketwide circuit breaker dopo il brusco crollo del Kospi, l'indice di riferimento della Borsa di Seul, colpito da una massiccia ondata di vendite sui titoli tecnologici. Lo riferisce la Yonhap. Le contrattazioni dei titoli quotati sul Kospi sono state sospese per 20 minuti dopo che, alle 10.14 locali, l'indice aveva superato una perdita dell'8% rispetto alla chiusura precedente. A metà mattinata il Kospi cedeva l'8,59%, a 6.175,71 punti, dopo un avvio già in forte ribasso. Secondo la Yonhap, il sell-off è stato alimentato dai timori degli investitori sulla sostenibilità degli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale, in scia alle vendite registrate a Wall Street e al calo del Philadelphia Semiconductor Index. Tra i titoli più colpiti, Samsung Electronics perdeva il 9,84%, SK Hynix l'11,67%, Samsung Electro-Mechanics il 15,47%, mentre LG Electronics lasciava sul terreno il 7,43%. In ribasso anche Naver (-4%) e SK Telecom (-16,04%). Sul mercato valutario, il won era scambiato a 1.466,3 per dollaro. (ANSA).