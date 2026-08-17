(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Piazza Affari riduce il rialzo (Indice Ftse Mib +0,22% a 53.701 punti) poco prima dell'avvio dei listini Usa. Contrastati i future americani, con il Dow Jones in calo e il Nasdaq positivo in vista di nuovi investimenti nell'intelligenza artificiale. Proprio questo scenario spinge gli acquisti su Stm (+2,78%) e Prysmian (+2,54%). Brillante Fineco (+2,62%), seguita da Italgas (+1,4%), Saipem (+1,23%), Unipol (+1,2%) e Ferrari (+1,11%). Quest'ultima ha sbancato alla 'Monterey Car Week' organizzata da Sotheby's, dove il primo esemplare della nuova Luce, con telaio numero 0, è stato battuto a 40 milioni di dollari. Debole Stellantis (-1,52%), insieme al resto del settore automobilistico in Europa. Pesano Fincantieri (-3,14%), Nexi (-2,15), Moncler (-1,8%), Cucinelli (-1,7%) e Ferragamo (-2%). In ordine sparso per le banche, alle prese con le operazioni di consolidamento, da Banco Bpm (-0,88%) e Unicredit (-0,52%), da Intesa (-0,2%) a Mps (+0,2%), Mediobanca (+0,07%) e Bper (+0,39%). (ANSA).