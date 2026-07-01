(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Piazza Affari si porta in parità dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib a 51.700 punti. Corre Leonardo (+4,27%) insieme al resto del settore della difesa in Europa. La seguono Fincantieri (+2,3%) e Avio (+1,95%). Brillanti poi Unipol (+2,91%), Diasorin (+2,4%) e Stellantis (+1,8%), sull'onda lunga della raccomandazione d'acquisto degli analisti di Pekao. Pesano invece Campari (-2,1%), Snam (-1,93%) e Italgas (-1,4%) dopo un report degli analisti di Ubs sul settore delle utility in Europa. In calo anche A2a ed Hera (-1,15% entrambe). Vendite sul lusso a partire da Ferragamo (-3%) e Cucinelli (-1,45%), mentre è più cauta Moncler (-0,83%). Il calo del greggio penalizza Eni (-1,43%), mentre cedono poi i bancari Bper (-1%), Banco Bpm (-0,76%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,45%). Poco mosse Mediobanca (-0,2%) ed Mps (-0,04%), gira invece in territorio positivo la fintech Nexi (+0,3%). Vento in poppa per Stm (+1,57%) e, tra i titoli a minor capitalizzazione, per Orsero (+6,65%), che con l'acquisizione del 45% di Trucco Holding entra per la prima volta negli Usa. Il nulla di fatto sulle torri televisive frena invece RaiWay (-4,74%) ed Mfe A (-1,5%) e solo in parte Mfe B (-0,65%). Sale a 78,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4 punti al 3,67%, quello tedesco di 2,3 punti al 2,88% e quello francese di 3,4 punti al 3,68%. (ANSA).