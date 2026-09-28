(ANSA) - MILANO, 28 SET - Si conferma in rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi dopo essersi portata in parità. L'indice Ftse guadagna lo 0,21 a 51.976 punti e lo spread sale a 92,7 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,2 punti al 4,55% e quello tedesco di 2,4 punti al 3,62%. Sugli scudi Amplifon (+2,8%), Stellantis (+2,46%), Ferrari(+1,68%) ed Eni (+1,43%), nel primo giorno di prezzo calmierato per i carburanti in Italia e con il greggio in crescita (Wti +1,72% a 94,01%). Cede Tim (-2,73%), che replica lo scivolone finale di venerdì quando si è chiusa l'Opas di Poste (-0,77%), salita all'85,82% . Pesano anche Technoprobe (-1,99%), Prysmian (-1,47%) e Lottomatica (-1,28%). Deboli i bancari Mediobanca (-0,59%), Bper (-0,36%), Intesa (-0,3%) ed Mps (-0,25%). Più caute Unicredit e Banco Bpm (-0,15% entrambe) (ANSA).