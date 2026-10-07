(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Piazza Affari accentua le perdite dopo le prime contrattazioni con il Ftse Mib in calo dell'1% mentre in tutta Europa tornano le vendite sui titoli di Stato, con quelli di Francia, Italia e Grecia maggiormente sotto pressione. Il rendimento dei Btp sale di 9 punti base, al 4,61%, e lo spread con il Bund si allarga di quasi 7 punti, a quota 111. Sul listino milanese scivolano i titoli tecnologici e le banche, con in testa Technoprobe (-3%), Prysmian (-2,8%), Stm (-1,8%), Bper (-1,5%), Unicredit (-1,3%) e Banco Bpm (-1,3%)- Mps cede lo 0,7% e Intesa l'1%, con il titolo del Monte allineato all'offerta di Ca' de Sass mentre l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, cerca una difficile strada per uscire dall'angolo dopo il rilancio di Intesa. Recupera Tim (+2%) dopo le forti vendite della vigilia e sale Inwit (+1,9%) insieme a Stellantis (+1,6%). Tengono Saipem (+0,9%), Tenaris (+0,2%) ed Eni (+0,1%) in scia al prezzo del petrolio. (ANSA).